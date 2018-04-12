Дмитрий Медведев: к концу 2020 года все лекарства в России будут промаркированы

К 2020 г. каждый человек сможет самостоятельно проверить легальность лекарств в аптеках, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня в Госдуме с отчетом о работе правительства за последние шесть лет.

«За эти шесть лет мы изменили ситуацию на фармакологическом рынке. Мы расширяем перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. За последние три года в него дополнительно включено свыше 100 лекарств. Доля российских лекарств из этого перечня увеличилась с 2012 года с 63 до 84%. У нас есть необходимость сделать эту долю где-то в районе 90%, тогда мы можем считать себя абсолютно независимыми в этой сфере. Благодаря государственному регулированию цены на эти лекарства удалось удержать, а в целом ряде случаев и снизить. Чтобы в аптеках не было поддельных лекарств, к концу 2020 года все препараты будут промаркированы, чтобы каждый человек мог проверить их легальность», – подчеркнул глава правительства.

Дмитрий Медведев добавил, что Россия совершила прорыв в медицинских технологиях за 6 лет, а объемы оказания высокотехнологичной помощи выросли более чем в два раза.

По его словам, если в 2012 г. ее получили порядка 450 тыс. человек, то в 2017 г. – более миллиона. Кроме того, и количество самих медицинских организаций, где такую помощь оказывают, за это время выросло втрое.

«Показатели, которые описывают, какими темпами движется страна, в каком состоянии находится ее экономика… их довольно много. Но есть один индикатор, который является важнейшим и характеризует всю картину жизни в нашей стране – и то, как человек лечится, и что ест, в каком доме живет, каким воздухом дышит, сколько денег зарабатывает. Этот индикатор – продолжительность жизни, и за истекшие 6 лет она выросла на 2,5 года», – сказал Медведев.

Сегодня продолжительность жизни достигла рекордных показателей в 73 года, отметил премьер.

«За шесть лет мы добились самой низкой за всю историю страны материнской и младенческой смертности. Младенческая снизилась почти на 35%, материнская – на 36,5%», – отметил Дмитрий Медведев.

Он также напомнил, что за 6 лет России удалось снизить общую смертность на 6,8%, также была перестроена система экстренной помощи, создана сеть региональных сосудистых центров и всерьез обновлен парк скорой помощи.

Фото: government.ru

«Фармацевтический вестник»