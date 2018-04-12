Потребители все чаще заказывают лекарства в интернете

Несмотря на стагнацию фармрынка, активность пользователей онлайн-сервиса Apteka.RU растет. Количество заказов в марте увеличилось на 16% в упаковках и на 19% в рублях по сравнению с февралем. В марте общее число посещений превысило рекордные 9 млн! Это самый высокий показатель за всю историю работы Apteka.RU. Девять с лишним миллионов – это, например, все население Австрии и Монако, включая грудных младенцев и старцев.
В марте в фармгруппе «Гигиена и косметика» наибольший прирост по доле от объема аптечных продаж был у подгруппы «Уход за телом» – на 2,1% в рублях и на 1,3% – в упаковках (по сравнению с февралем).
|Фармгруппы
|Доля от стоимостного объема продаж через сервис Apteka.RU, руб., %
|Доля от объема продаж в упаковках через сервис Apteka.RU, шт., %
|Февраль
|Март
|Изменение
доли
|Февраль
|Март
|Изменение
доли
|Уход за лицом
|25,7
|26,7
|1,0
|25,9
|26,1
|0,2
|Уход за телом
|16,4
|18,5
|2,1
|15,1
|16,4
|1,3
|Уход за волосами
|14,5
|14,8
|0,3
|12,8
|12,9
|0,1
|Уход за полостью рта
|12,9
|10,4
|-2,5
|9,2
|8,6
|-0,6
|Женская гигиена
|5,2
|5,0
|-0,2
|4,0
|4,1
|0,1
|Масла эфирные, косметические
|5,6
|5,0
|-0,6
|12,9
|12,1
|-0,8
|Средства гигиены
|4,6
|4,9
|0,3
|4,6
|4,8
|0,2
|Уход за ногами
|3,5
|3,7
|0,2
|4,5
|4,6
|0,1
|Массаж и расслабление
|3,3
|3,6
|0,3
|1,1
|1,1
|0,0
|Уход за руками и ногтями
|2,5
|2,4
|-0,1
|3,2
|3,0
|-0,2
|Мыло и средства для ванны и душа
|2,0
|1,9
|-0,1
|2,8
|2,7
|-0,1
|Уход за губами
|1,5
|1,2
|-0,3
|2,6
|2,1
|-0,5
|Средства для защиты от солнца и для загара
|0,9
|1,2
|0,3
|0,6
|0,9
|0,3
|Мужская гигиена
|1,3
|0,6
|-0,7
|0,6
|0,5
|-0,1
|Фармподгруппа не определена
|0,1
|0,1
|0,0
|0,1
|0,1
|0,0
В начале весны интерес к товарам фармподгруппы «Гигиена и косметика» растет всегда. В марте 2018 года на Дальнем Востоке их заказали в Apteka.RU на 16% больше, чем в феврале, в Московской области – на 14%, а в Поволжье – на 11% больше, чем в последний месяц зимы.
При этом в Московской области – лидере аптечных продаж через сервис Apteka.RU – в марте активно покупали средства для ухода и за телом, и за лицом.
Источник публикации: АО НПК «Катрен»