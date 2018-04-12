Потребители все чаще заказывают лекарства в интернете

Несмотря на стагнацию фармрынка, активность пользователей онлайн-сервиса Apteka.RU растет. Количество заказов в марте увеличилось на 16% в упаковках и на 19% в рублях по сравнению с февралем. В марте общее число посещений превысило рекордные 9 млн! Это самый высокий показатель за всю историю работы Apteka.RU. Девять с лишним миллионов – это, например, все население Австрии и Монако, включая грудных младенцев и старцев.

В марте в фармгруппе «Гигиена и косметика» наибольший прирост по доле от объема аптечных продаж был у подгруппы «Уход за телом» – на 2,1% в рублях и на 1,3% – в упаковках (по сравнению с февралем).

Фармгруппы Доля от стоимостного объема продаж через сервис Apteka.RU, руб., % Доля от объема продаж в упаковках через сервис Apteka.RU, шт., % Февраль Март Изменение

доли Февраль Март Изменение

доли Уход за лицом 25,7 26,7 1,0 25,9 26,1 0,2 Уход за телом 16,4 18,5 2,1 15,1 16,4 1,3 Уход за волосами 14,5 14,8 0,3 12,8 12,9 0,1 Уход за полостью рта 12,9 10,4 -2,5 9,2 8,6 -0,6 Женская гигиена 5,2 5,0 -0,2 4,0 4,1 0,1 Масла эфирные, косметические 5,6 5,0 -0,6 12,9 12,1 -0,8 Средства гигиены 4,6 4,9 0,3 4,6 4,8 0,2 Уход за ногами 3,5 3,7 0,2 4,5 4,6 0,1 Массаж и расслабление 3,3 3,6 0,3 1,1 1,1 0,0 Уход за руками и ногтями 2,5 2,4 -0,1 3,2 3,0 -0,2 Мыло и средства для ванны и душа 2,0 1,9 -0,1 2,8 2,7 -0,1 Уход за губами 1,5 1,2 -0,3 2,6 2,1 -0,5 Средства для защиты от солнца и для загара 0,9 1,2 0,3 0,6 0,9 0,3 Мужская гигиена 1,3 0,6 -0,7 0,6 0,5 -0,1 Фармподгруппа не определена 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

В начале весны интерес к товарам фармподгруппы «Гигиена и косметика» растет всегда. В марте 2018 года на Дальнем Востоке их заказали в Apteka.RU на 16% больше, чем в феврале, в Московской области – на 14%, а в Поволжье – на 11% больше, чем в последний месяц зимы.

При этом в Московской области – лидере аптечных продаж через сервис Apteka.RU – в марте активно покупали средства для ухода и за телом, и за лицом.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»