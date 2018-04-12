DSM Group: в 2017 году было продано жизненно важных препаратов на 331 млрд рублей

В 2017 год в перечень ЖНВЛП входило 646 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов. С 2017 года перечень ЖНВЛП будет обновляться 1 раз в год, но при этом заявки на включение препарата будут рассматриваться с января по октябрь текущего года.

В 2018 году перечень ЖНВЛП пополнился 60 новыми препаратами, большинство из них противоопухолевые — 22 МНН.

По итогам 2017 года в продажах аптек было зафиксировано 588 МНН, относящихся к перечню ЖНВЛП (что соответствует 2 021 бренду). Объем продаж препаратов перечня ЖНВЛП составил почти 331 млрд рублей или 2 140 млн упаковок (рисунок 1).

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008

Примечание: объемы продаж приведены в розничных ценах аптек с НДС.

Аналитики DSM Group отмечают, что в стоимостном выражении объем продаж ЖНВЛП вырос чуть менее существенно, чем по остальному перечню препаратов (6,0% — ЖНВЛП, 6,7% — не ЖНВЛП). В натуральном выражении картина несколько иная: в упаковках препараты ЖНВЛП увеличились на 5,0%, тогда как объем реализации препаратов, не включенных в список, поднялся на 2,4%.

Доля отечественных жизненно необходимых лекарственных препаратов в натуральном выражении составила 52,8%, в деньгах их доля составляет 28,6%.

Средневзвешенная цена на ЖНВЛП по итогам 2017 г. оказалась равна 186 руб., причем цена одной упаковки отечественного препарата составила около 84 руб., а импортного почти в 2,8 раза выше (234 руб.).

Средняя стоимость препаратов ЖНВЛП не превысила средневзвешенную цену на остальные препараты (208 руб.). Это свидетельствует о том, что в сегменте ЖНВЛП смещение продаж в сторону дорогих менее очевидно, чем в целом по рынку, что объясняется жестким регулированием цен на лекарства из перечня ЖНВЛП.

На рисунке 2 приведен индекс цен по различным группам лекарств.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008

Инфляция на лекарства в 2017 году оказалась практически нулевая – по итогам декабря 2017 года цены выросли только на 0,3% относительно декабря 2016 года. Низкий рост цен и раньше наблюдался, но на ограниченный список ЛП – в данном случае речь идет о препаратах списка ЖНВЛП. В 2017 году такие препараты выросли на 0,06%. В отчетном году низкая инфляция была и на остальные лекарственные позиции, продающиеся в аптеках – 0,4%.

Таблица 1

Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП

Рейтинг 2017 г. Изменение МНН % от продаж ЖНВЛП, руб. Объем, млрд. руб. Лидер среди брендов внутри МНН 1 — КСИЛОМЕТАЗОЛИН 4,7% 15,59 ТИЗИН 2 — ИБУПРОФЕН 3,1% 10,37 НУРОФЕН 3 — ПАНКРЕАТИН 2,8% 9,19 КРЕОН 4 — БИСОПРОЛОЛ 2,6% 8,53 КОНКОР 5 2 ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ 1,9% 6,17 МЕКСИДОЛ 6 — 1 ИМИДАЗОЛИЛЭТАНАМИД ПЕНТАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ 1,7% 5,70 ИНГАВИРИН 7 — 1 АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА 1,7% 5,64 АМОКСИКЛАВ 8 1 АТОРВАСТАТИН 1,7% 5,47 АТОРВАСТАТИН 9 3 ОМЕПРАЗОЛ 1,6% 5,18 ОМЕЗ 10 1 ЛОЗАРТАН 1,5% 5,11 ЛОРИСТА 11 15 РИВАРОКСАБАН 1,4% 4,76 КСАРЕЛТО 12 -2 АЗИТРОМИЦИН 1,3% 4,43 СУМАМЕД 13 -5 ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B 1,3% 4,38 ВИФЕРОН 14 6 МЕТФОРМИН 1,3% 4,33 СИОФОР 15 4 УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА 1,3% 4,24 УРСОСАН 16 — ТАМСУЛОЗИН 1,3% 4,19 ОМНИК 17 5 ЦЕТИРИЗИН 1,2% 3,99 ЦЕТРИН 18 6 АДЕМЕТИОНИН 1,2% 3,89 ГЕПТРАЛ 19 -1 АМОКСИЦИЛЛИН 1,2% 3,83 ФЛЕМОКСИН 20 1 ПЕРИНДОПРИЛ 1,2% 3,82 ПРЕСТАРИУМ А

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008

Примечание: объемы продаж приведены в розничных ценах аптек с НДС.

«Фармацевтический вестник»