DSM Group: в 2017 году было продано жизненно важных препаратов на 331 млрд рублей

В 2017 год в перечень ЖНВЛП входило 646 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов. С 2017 года перечень ЖНВЛП будет обновляться 1 раз в год, но при этом заявки на включение препарата будут рассматриваться с января по октябрь текущего года.
В 2018 году перечень ЖНВЛП пополнился 60 новыми препаратами, большинство из них противоопухолевые — 22 МНН.
По итогам 2017 года в продажах аптек было зафиксировано 588 МНН, относящихся к перечню ЖНВЛП (что соответствует 2 021 бренду). Объем продаж препаратов перечня ЖНВЛП составил почти 331 млрд рублей или 2 140 млн упаковок (рисунок 1).
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в розничных ценах аптек с НДС.
Аналитики DSM Group отмечают, что в стоимостном выражении объем продаж ЖНВЛП вырос чуть менее существенно, чем по остальному перечню препаратов (6,0% — ЖНВЛП, 6,7% — не ЖНВЛП). В натуральном выражении картина несколько иная: в упаковках препараты ЖНВЛП увеличились на 5,0%, тогда как объем реализации препаратов, не включенных в список, поднялся на 2,4%.
Доля отечественных жизненно необходимых лекарственных препаратов в натуральном выражении составила 52,8%, в деньгах их доля составляет 28,6%.
Средневзвешенная цена на ЖНВЛП по итогам 2017 г. оказалась равна 186 руб., причем цена одной упаковки отечественного препарата составила около 84 руб., а импортного почти в 2,8 раза выше (234 руб.).
Средняя стоимость препаратов ЖНВЛП не превысила средневзвешенную цену на остальные препараты (208 руб.). Это свидетельствует о том, что в сегменте ЖНВЛП смещение продаж в сторону дорогих менее очевидно, чем в целом по рынку, что объясняется жестким регулированием цен на лекарства из перечня ЖНВЛП.
На рисунке 2 приведен индекс цен по различным группам лекарств.
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Инфляция на лекарства в 2017 году оказалась практически нулевая – по итогам декабря 2017 года цены выросли только на 0,3% относительно декабря 2016 года. Низкий рост цен и раньше наблюдался, но на ограниченный список ЛП – в данном случае речь идет о препаратах списка ЖНВЛП. В 2017 году такие препараты выросли на 0,06%. В отчетном году низкая инфляция была и на остальные лекарственные позиции, продающиеся в аптеках – 0,4%.
Таблица 1
Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП
|Рейтинг 2017 г.
|Изменение
|МНН
|% от продаж ЖНВЛП, руб.
|Объем, млрд. руб.
|Лидер среди брендов внутри МНН
|1
|—
|КСИЛОМЕТАЗОЛИН
|4,7%
|15,59
|ТИЗИН
|2
|—
|ИБУПРОФЕН
|3,1%
|10,37
|НУРОФЕН
|3
|—
|ПАНКРЕАТИН
|2,8%
|9,19
|КРЕОН
|4
|—
|БИСОПРОЛОЛ
|2,6%
|8,53
|КОНКОР
|5
|2
|ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ
|1,9%
|6,17
|МЕКСИДОЛ
|6
|— 1
|ИМИДАЗОЛИЛЭТАНАМИД ПЕНТАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ
|1,7%
|5,70
|ИНГАВИРИН
|7
|— 1
|АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА
|1,7%
|5,64
|АМОКСИКЛАВ
|8
|1
|АТОРВАСТАТИН
|1,7%
|5,47
|АТОРВАСТАТИН
|9
|3
|ОМЕПРАЗОЛ
|1,6%
|5,18
|ОМЕЗ
|10
|1
|ЛОЗАРТАН
|1,5%
|5,11
|ЛОРИСТА
|11
|15
|РИВАРОКСАБАН
|1,4%
|4,76
|КСАРЕЛТО
|12
|-2
|АЗИТРОМИЦИН
|1,3%
|4,43
|СУМАМЕД
|13
|-5
|ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B
|1,3%
|4,38
|ВИФЕРОН
|14
|6
|МЕТФОРМИН
|1,3%
|4,33
|СИОФОР
|15
|4
|УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА
|1,3%
|4,24
|УРСОСАН
|16
|—
|ТАМСУЛОЗИН
|1,3%
|4,19
|ОМНИК
|17
|5
|ЦЕТИРИЗИН
|1,2%
|3,99
|ЦЕТРИН
|18
|6
|АДЕМЕТИОНИН
|1,2%
|3,89
|ГЕПТРАЛ
|19
|-1
|АМОКСИЦИЛЛИН
|1,2%
|3,83
|ФЛЕМОКСИН
|20
|1
|ПЕРИНДОПРИЛ
|1,2%
|3,82
|ПРЕСТАРИУМ А
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в розничных ценах аптек с НДС.