«Ригла» купит крымскую аптечную сеть «АТЭК»

Аптечная сеть «Ригла», входящая в группу компаний «Протек», приобретает крымскую сеть «АТЭК», представленную на полуострове 28 аптеками. Сделку планируется закрыть в июне 2018 года.

У «АТЭК» 24 аптеки в Феодосии и пригороде, две в Симферополе и две в Ялте.

Аптеки будут перебрендированы, они откроются под вывесками «Будь здоров» (преимущественно), «Ригла» и «Живика». Первые восемь аптек нового формата откроются до конца апреля, рассказали Vademecum в «Ригле».

Связаться с «АТЭК» не удалось.

Сеть образована в 1990 году, ее соучредители – Игорь Скиба и Нина Медведева, говорится на сайте компании. ООО «ФНТК «Атэк» в равных долях принадлежит, помимо Скибы и Медведевой, Екатерине Голубовской и Юлии Скибе. Выручка компании в 2016 году – 554,8 млн рублей, чистая прибыль – 9,9 млн рублей.

«Ригла» – лидер рейтинга Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2017 года». Выручка сети составила 26,5 млрд рублей, на 30 июня сеть включала 1 858 аптек. Сейчас у «Риглы» в Крыму 51 аптека.

В 2017 году «Ригла» укрупнилась за счет покупки коломенской «ДОМфармы» (31 аптека), костромской «Панацеи» (31) и псковской сети «003» (27 аптек).

Крупнейшая крымская сеть – симферопольская «Виста», у которой на конец первого полугодия 2017 года было 49 аптек, а полугодовая выручка достигла 914 млн рублей.

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