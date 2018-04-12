Выручка «Вертекса» в 2017 году выросла до 6,5 млрд рублей

Выручка фармацевтической компании «Вертекс» в 2017 году выросла на 30% и достигла 6,5 млрд рублей. На долю лекарств из них пришлось более 5,5 млрд рублей.

«Всего количество позиций продукции в 2017 году увеличилось на 30 наименований, 20 из которых лекарства, 10 – средства косметических брендов. Более 100 препаратов, включая оригинальные и дженерические, находятся на стадиях разработки и регистрации», – говорится в сообщении компании.

В настоящий момент в ассортименте «Вертекса» 220 позиций, причем 160 из них – лекарственные препараты. Половина лекарственного портфеля входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).

Среди достижений этого года в отчете выделяют также увеличение числа аптек с ассортиментом компании – оно превысило 55 тысяч на территории РФ, что на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Часть продукции экспортируется в Казахстан и Белоруссию.

АО «Вертекс» – российский производитель лекарственных препаратов (70% ассортимента), косметических средств, биологически активных добавок. Компания была зарегистрирована в 1999 году, первую лицензию на производство лекарств получила в 2003 году. Лекарственные препараты компания производит на заводе в Петербурге, открытом в 2015 году. К 2020 году компания планирует удвоить количество позиций в портфеле до 400, причем более половины из них должны составить собственные бренды.

Источник: «Вертекс»

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