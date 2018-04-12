«Натива» планирует выход на вьетнамский фармрынок

Фармацевтическая компания «Натива» ведет переговоры о возможных поставках во Вьетнам препаратов для лечения онкологических заболеваний и бронхиальной астмы. Вьетнамский фармацевтический рынок, среднегодовой рост которого последние 5 лет составляет 14%, представляется компании привлекательной для экспорта продукции, рассказали в «Нативе».

«Фармацевтический рынок Вьетнама — один из наиболее динамичных в мире — в прошлом году его рост составил 10%. Увеличение спроса на лекарства во многом объясняется ростом населения и повышением покупательной способности граждан в стране. Тем не менее, доступность высокотехнологичных лекарственных препаратов по-прежнему является важным аргументом при принятии решения о покупке. В свою очередь мы можем предложить вьетнамскому рынку высоковостребованные препараты для лечения онкологических заболеваний и бронхо-легочных патологий», — рассказал Александр Малин, генеральный директор ООО «Натива».

Малинин добавил, что за последние 10 лет средний уровень расходов на лекарства во Вьетнаме вырос более чем в 5 раз: с 10,85 долларов на человека в 2007 году до 56 долларов — в 2017 году.

В 2015 году Вьетнам подписал соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (вступило в силу в 2016 году). По итогам 2017 года товарооборот с Россией достиг 5,3 млрд долларов, рост по сравнению с 2016 годом составил 31%. К 2020 году Вьетнам рассчитывает увеличить объемы торговли между странами в два раза – до 10 млрд долларов. В то же время экспорт российской фармацевтической продукции во Вьетнам не превышает 3 млн.

remedium