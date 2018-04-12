Минпромторг РФ ведёт переговорный процесс о подписании СПИК с Abbott

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) начало переговоры с фармкомпанией Abbott Laboratories «Верофарм» о подписании специального инвестиционного контракта (СПИК), сообщил ТАСС директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин.

«Мы обсуждаем подписание СПИКов с Abbott Laboratories, скорее с «Верофарм». Пока рано говорить о дате подписания, это переговорный процесс», — сказал он на конференции, посвященной локализации производства препарата «Дюфастон».

Abbott Laboratories впервые локализовал в РФ производство полного цикла на одном заводе, на одной производственной мощности.

По словам Алехина, на данный момент Минпромторг РФ подписал 5 СПИКов с фармкомпаниями: в октябре с «Санофи» и «Астрозенекой», а за последние полгода с «Биокадом», «Герофармом», и «Новамедикой».

Он отметил, что в Белгороде накоплены компетенции как в производстве готовых лекарственных форм, так и производстве активных фармсубстанций.

«Наша политика будет нацелена на углубление технологических компетенций, в том числе и в производстве фармсубстанций. Мы готовы оказывать и финансовую поддержку тем производителям, которые что-то здесь разрабатывают. Для российских производителей мы субсидируем часть затрат на проведение клинических исследований и организацию производства субстанций», — заявил Алехин.

gmpnews