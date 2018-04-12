Курганский «Синтез» получил «Сертификат доверия работодателю»

В апреле 2018 года ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» внесено в реестр ответственных работодателей, уделяющих особое внимание улучшению условий труда. Завод принял участие в проекте «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей», организованном Государственной инспекцией труда Курганской области.

Оценка соответствия деятельности ОАО «Синтез» требованиям трудового законодательства и охраны труда проводилась по двадцати критериям. В том числе, выполнение положений коллективного договора, своевременная выплата заработной платы, соблюдение норм и правил охраны труда, социальное страхование всех работников в порядке, установленном федеральными законами, и многое другое.

«Забота о коллективе предприятия, создание комфортных, а главное, безопасных условий труда – наша первоочередная задача, – отмечает директор по персоналу и организационному развитию ОАО «Синтез» Андрей Валяев. – У нас широкий социальный пакет. Кроме соблюдения предусмотренных законодательством социальных гарантий, мы обеспечиваем сотрудников бесплатным комплексным обедом, проводим конкурсы, спортивные соревнования для сотрудников и их детей, уделяем внимание культурно-досуговой деятельности, поддерживаем молодые семьи, проводим работу с ветеранами. Сертификат доверия очень важен для «Синтеза». Он обязывает нас поддерживать достигнутые показатели по улучшению условий труда, повышению его безопасности и охране здоровья работников».

Как отметил руководитель Департамента промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды Игорь Юрченко, получение сертификата доверия — это высокая честь и высокое доверие со стороны государственных органов надзора. Это свидетельствует о том, что «Синтез» хорошо заботится о своих сотрудниках, создает комфортные условия для работы, соблюдает трудовое законодательство и развивает систему охраны труда.

gmpnews