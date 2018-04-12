Индийский инвестор увеличил до 84,95% долю в уставном фонде строящегося в Скиделе фармзавода

Индийский инвестор увеличил до 84,95% свою долю в уставном фонде фармацевтического завода, который откроет в Скиделе (Гродненская область) белорусско-индийское ООО «Новалок», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Индийский инвестор — компания Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd. — внес дополнительный денежный вклад в уставный фонд ООО «Новалок». «В связи с этим доля участия индийской компании в уставном фонде увеличена до 84,95%. Прорабатывается вопрос о передаче ООО «Новалок» дополнительных площадей РУП «Белмедпрепараты» в Скиделе — производственных помещений и оборудования участка производства аминокислот», — рассказали в пресс-службе. Строительно-монтажные работы по проекту выполнены на 95%. Проводится работа по организации поставок оборудования. Общий объем прямых иностранных инвестиций в проект составил $1,73 млн. К этому времени «Новалок» зарегистрировал три наименования лекарственных средств: «Абакавир», «Анальгин» и «Протионамид». Работа по формированию регистрационных досье и регистрации лекарств продолжается.

Всего в Беларуси с участием индийских компаний будут построены три фармацевтических завода. Еще один проект реализуют ЗАО «Фарматех» и индийская компания «Хетеро». «Создается совместное производство лекарств по полному циклу. Планируется организовать выпуск антиретровирусных, противоопухолевых лекарственных средств, антидепрессантов и прочих препаратов, не выпускаемых отечественными производителями, с использованием в производственном процессе активных субстанций, производимых компанией «Хетеро Лабс Лимитед», — отметили в пресс-службе верхней палаты парламента. В настоящее время в Беларуси зарегистрировано 11 наименований антиретровирусных лекарств, которые фасуются в ЗАО «Фарматех».

Современное фармпроизводство создается и в Бешенковичах Витебской области — при участии индийской компании «Натко фарма Лимитед». Предприятие будет по полному циклу выпускать биотехнологические продукты и генерические лекарства.

«Ориентировочная стоимость проекта — около $15 млн. На предприятии планируется производить более 30 наименований лекарств в различных формах: таблетки, капсулы, растворы (ампулы и флаконы). Уже создан научно-производственный комплекс по выпуску генерических лекарственных средств противоопухолевого назначения», — проинформировали в пресс-службе.

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