«Биокад» в 2018г планирует увеличить экспорт в дальнее зарубежье вдвое, до 1 млрд руб.

Фармацевтическая компания «Биокад» в 2018 году планирует экспорт в страны дальнего зарубежья на уровне 1 млрд рублей, сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Торгов в ходе фармацевтического форума в Петербурге в среду.

По его словам, в 2017 году «Биокад» экспортировал своих препаратов на сумму 520 млн рублей. Таким образом, в текущем году этот показатель может вырасти вдвое.

В настоящее время, отметил А.Торгов, компания осуществляет около 200 регистрационных процессов препаратов, в рамках которых охвачено около 30 стран.

«Экспорт для нас будет лавинообразным. Это рынки Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал он.

Общая сумма экспортных контактов, подписанных «Биокадом», составляет около $850 млн, добавил заместитель гендиректора.

«Биокад»- российская биотехнологическая компания, продуктовую линейку которой составляют препараты, предназначенные для лечения заболеваний в области онкологии/гематологии, гинекологии, неврологии и инфекционных заболеваний. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии и других странах.

interfax-russia