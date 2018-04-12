GSK продает портфель препаратов для генной терапии редких заболеваний Елена Максимкина: лекарственное страхование состоится, если станет обязательным для всех » Минздрав России закупает вакцины для профилактики пневмококковой и гемофильной инфекций Минздрав России проводит аукцион на поставку вакцин в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований». — Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций Начальная (максимальная) цена контракта: 4 409 521 534,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 28.04.2018 09:00. — Вакцина для профилактики гемофильной инфекции Начальная (максимальная) цена контракта: 19 589 328,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 28.04.2018 09:00. «Фармацевтический вестник»