Минпромторг и Минздрав расширили перечень биомишеней

Минюст России 10 апреля зарегистрировал совместный приказ Минпромторга России и Минздрава России от 22.03.2018 № 991/115н «О внесении изменений в перечень биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 мая 2016 г. № 1605/308н «Об утверждении перечня биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов»».

Графа «Нозология» пункта 12 дополняется словами «G35. Рассеянный склероз», «М05. Серопозитивный ревматоидный артрит».

В Перечень планируется дополнительно включить 22 биомишени.

Расширение Перечня позволит российским компаниям расширить список разрабатываемых инновационных лекарственных средств, планируемых к производству, а также производить лекарственные средства в более доступных лекарственных формах.

Перечень биомишеней служит ориентиром для организаций, занимающихся исследованием новых лекарственных препаратов, которые претендуют на получение компенсации затрат на разработку в рамках механизма субсидий, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1503 в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы.

«Фармацевтический вестник»