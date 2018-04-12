Аптеки больше не нужны, считают в Mail.ru Group

Руководитель направления «Здоровье» в Mail.ru Евгений Паперный объявил 10 апреля о запуске единого агрегатора-приложения «Все аптеки», который позволяет на единой площадке делать заказ из любой интернет-аптеки, а также получать его с доставкой.

«Аптеки больше не нужны», – заявил представитель Mail.ru.

Учитывая масштаб поисковой системы, конкуренцию агрегатору может составить только Яндекс. Для самих аптек, это в первую очередь глобальный партнер, конвертирующий трафик.

Глава «Аптеки.ру» Анатолий Тенцер иронично написал в ФБ, что новому проекту от Mail.ru осталось только добавиться на Яндекс.Маркет, а затем добавить его к себе.

В комментариях к новости в ФБ возникла своеобразная виртуальная конференция топ-менеджеров фармрынка, которые принялись обсуждать ограничения в виде доставки и ответственности сторон за оказанные услуги.

Один из участников написал Евгению Паперному, что подобный проект с доставкой уже есть у «Асны». На что глава «Здоровья» отметил: «У «Асны» 7 тыс. пунктов, а у нас 40 тыс.», имея в виду, что «Асна», как и многие сети подключены к приложению Mail.ru.

«У «Асны» нет доставки», – написал там же глава E-Commerce «36,6» Андрей Сорокин.

А директор справочной системы врачей и клиник «ИнфоДоктор» Сергей Белобородов решил уточнить у Евгения Паперного: «Доставки нет?». Поскольку на самом сайте «Все аптеки» есть страница «Доставка» с подробными тарифами. Да и многие интернет-аптеки годами практикуют нелегитимный сервис.

— «Нет закона – нет доставки. Мы слишком большие для серой зоны», – ответил г-н Паперный.

Одна из читательниц написала: «Я и не знала, что много лет пользуюсь незаконным сервисом!». Правда не уточнила, каким именно. На что Андрей Сорокин поделился юридической лазейкой: «Доставка законна для Героев России. Вы, когда у них покупаете, ставьте галочку, что являетесь героем. А они документы не проверяют».

Вопрос персональной ответственности в переписке поднял заместитель генерального директора STADA Иван Глушков, после того как у Евгения Паперного поинтересовались, будут ли «требовать рецепт на всякую ерунду типа фенибута при выдаче заказа». На что глава «Здоровья» ответил расплывчато по-английски – «it depends» (в зависимости от…).

– «Really? (на самом деле?)», – удивился Иван Глушков.

– «Really все совсем иначе, вам ли не знать», – ответил ему Паперный.

– «Тут очевидный вопрос: отвечает ли агрегатор за противоправные действия субъектов, информацию о которых он предоставляет? Считаю, это риторический вопрос. Отвечает», – спросил и сам ответил г-н Глушков.

– «Вообще не риторический в IT. И вполне многократно решавшийся. Смотрите попытки посудиться с «Яндекс-такси»», – парировал Паперный.

Были вопросы к проекту и по качеству подачи информации. Один из медиков Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина написал, что некоторые надписи лекарств отсутствуют, либо нечитаемы.

«Нужен список, а не картинки. На списке сразу видны препараты комбинированные и «чистые»», – сообщил представитель Самарской областной больницы.

Глава проекта обещал исправить недочеты. А напоследок Андрей Сорокин написал Паперному: «А что аптеки больше не нужны, это ты погорячился».

— «Маркетинг», – скромно согласился представитель Mail.ru.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»