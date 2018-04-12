Стратегия 2030 должна быть утверждена в 2018 году

Бизнес и государство продолжают искать точки соприкосновения

В Санкт-Петербурге 11 апреля начала работу международная выставка и форум по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB. Центральной темой встречи стало обсуждение взаимоотношений бизнеса и государства. Участники рынка хотят долгосрочных и предсказуемых перспектив, но пока здесь еще не все гладко.

По общему мнению представителей фармбизнеса, программа «Фарма-2020» безусловно стала драйвером развития отечественной фармы. Она дала старт становлению и развитию фармпроизводств, которые сегодня стали флагманскими не только для отрасли, но и для экономики страны в целом. Но, опять же, по единому убеждению участников, уже сейчас, не дожидаясь 2020 года, надо подводить итоги и выстраивать перспективы на будущее.

А здесь есть свои вызовы и немалые сложности. В частности, ставка на производство дженериков, которое еще несколько лет назад было панацеей решения проблем, сейчас уже себя изживает. Будущее – за экспортом и развитием инноваций. И тут возникает другая проблема.

«Мантра про то, что надо реализовывать проекты без увеличения бюджета не выдерживает критики», – отметил президент компании «Нанолек» Владимир Христенко. Инфраструктура для инноваций – это не только лаборатории и исследования. Предсказуемые, долгосрочные отношения бизнеса с государством – тоже часть этой инфраструктуры. И она не менее, а, может, даже более важна, чем исследовательские лаборатории.

«Нам нужны механизмы долгосрочного взаимодействия с государством», – подчеркнул г-н Христенко.

Шаги в этом направлении делаются, но и вопросов пока ещё остается много, в том числе в части применения методики ценообразования.

«ФАС похвалила нас за то, что в России на некоторые вакцины цены самые низкие в мире. Но низкие цены на ЛП – это путь в другую сторону», – отметил г-н Христенко.

По мнению эксперта, политика должна строиться не по пути регламентирования всего и вся, как это происходит сейчас в России, когда регулятор пытается контролировать все, вплоть до рентабельности предприятий. Идти надо по пути стимулирования разработок. Именно на этом надо строить фокус программы «Фарма-2030».

По мнению президента компании «Активный компонент» Александра Семенова, 2030 год будет ознаменован «идеальным штормом». Этому способствуют как внешние факторы, так и внутренние. По предварительным данным первого квартала 2018 года отрасль показала отсутствие роста. Одна из причин – перенасыщенность аптечного рынка. Аптеки сегодня работают с нулевой маржинальной рентабельностью. А это несет риски как для фармдистрибьюторов, так и для производителей ЛП. Среди внешних угроз остаются антироссийские санкции. Ситуация складывается так, что угроза из политической плоскости перерастает в серьезную экономическую проблему. Как предотвратить шторм? На этот вопрос ответил председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Дмитрий Чагин. Он считает, что залог успеха в слаженности действий всех участников процесса и в оперативном принятии решений.

Подводя итоги обсуждения, заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб дал ответы на некоторые вопросы фармпроизводителей. Часть страхов и сомнений была развеяна. По каким-то позициям он попросил представителей бизнес-сообщества быть более активными и проявлять больше инициативы. В частности, говоря о поддержке полного цикла фармпроизводства, г-н Цыб подтвердил готовность регулятора дать 25%-ную преференцию производителям отечественных фармсубстанций. По его словам, документ об этом будет принят в течение апреля-мая 2018 года. Производителю фармсубстанций это даст дополнительный регулятивный инструмент поддержки. Отсутствие роста отрасли в начале года г-н Цыб назвал предсказуемым: «Мы же не можем расти на 25% каждый год», – отметил замминистра. По словам г-на Цыба, резиденты экономических зон сегодня освобождены от всех возможных налогов и сборов. В частности, поставки оборудования участникам ОЭЗ обходятся чуть ли не на 40% дешевле, чем любым другим компаниям.

«Таким образом среднесрочные перспективы работы в России вполне приемлемы», – отметил Сергей Цыб. Он особо подчеркнул, что программа «Фарма-2030» будет принята уже в текущем году. А то, что документ утверждается распоряжением Правительства РФ, дает возможность внимательно поработать с разными министерствами и ведомствами на федеральном уровне и оптимально имплементировать в программу те предложения, которые генерируют участники рынка».

Фото: Игорь Чунусов

Светлана Петрова

«Фармацевтический вестник»