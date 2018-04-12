Краснодарский завод инфузионных растворов «Стеритек» требует «переиграть» аукцион стоимостью 10 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск Краснодарского завода инфузионных растворов «Стеритек» к территориальному органу УФАС по Краснодарскому краю, Краснодарской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи и ООО «Фармсервис». В начале этого года комиссия Краснодарского УФАС признала необоснованной жалобу «Стеритек» на действия ГКБСМП и управления закупок администрации Краснодара при проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата «Декстроза». Теперь предприятие обжалует отказ в суде.

Производитель не согласен с тем, что в техническом задании электронного аукциона предметом закупки указан «раствор для инфузий с двумя отдельными стерильными портами». По мнению представителей завода, это ограничивает количество участников закупки.

Заказчик настаивает на том, что наличие двух отдельных стерильных портов позволяет иметь доступ к раствору лекарственного препарата после вскрытия первого порта весь срок его годности, обеспечивает достаточную стерильность при различных внешних условиях проведения инфузионной терапии. К тому же, по данным Госреестра лекарственных средств для медицинского применения, на территории России зарегистрировано множество лекарственных препаратов с МНН «Декстроза», форма выпуска которого имеет два отдельных стерильных порта (ООО «Завод «Медсинтез», ЗАО «Алтайвитамины», ОАО «Фирма Медполимер»).

«Стеритек» просит суд отменить решение территориального органа УФАС (о признании жалобы необоснованной), признать в действиях больницы нарушения законов «О контрактной системе» и «О защите конкуренции», признать результат электронного аукциона недействительным и применить последствия недействительности сделки, обязать заказчика внести изменения в техническое задание и возобновить электронный аукцион. Судебное заседание по делу назначено на 21 мая.

Стремление производителя получить госконтракт с начальной максимальной ценой в 10 млн руб. понятно, однако шансов выиграть у заявителя не много. Достаточно вспомнить, что в 2015 году с похожими требованиями в арбитражный суд обращался другой южнороссийский производитель инфузионных растворов «Эском» и получил отказ.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»