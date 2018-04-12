ФАС оштрафовала Novartis почти на миллион рублей

ООО «Новартис Фарма», российское подразделение международного производителя Novartis, 9 апреля 2018 года привлечено к административной ответственности за продажу на территории РФ лекарственного препарата с торговым наименованием «Тайверб» (МНН лапатиниб) по монопольно высокой цене. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 912,5 тыс. руб.

В начале 2018 г. ФАС России установила, что ООО «Новартис Фарма», занимая доминирующее положение на товарном рынке, в январе 2016 г. установило и поддерживало монопольно высокую цену на лекарственный препарат «Тайверб», что привело к нарушению пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» и ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

«В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган установил, что ООО «Новартис Фарма» была введена «новая система скидок и бонусов», которая, как это ни парадоксально, привела к увеличению цены препарата. В результате таких манипуляций с ценообразованием нарушитель обязан заплатить штраф и снизить цену лекарственного препарата в соответствии с выданным предписанием», — отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярев.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»