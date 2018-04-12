Калининградская область хочет легализовать параллельный импорт лекарств

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов собирается предложить правительству ввести параллельный импорт лекарств в своем регионе в качестве эксперимента.

По его мнению, Калининградская область должна стать экспериментальной площадкой по легализации параллельного импорта. «В части лекарств это было бы правильно», — считает Алиханов. Он объясняет такой вывод тем, что розничные цены на лекарства в России в десятки раз отличаются от цен в странах-производителях.

Параллельный импорт предполагает разрешение ввозить в страну товары без согласия правообладателя. Сейчас запрет на такой импорт действует, в том числе, на лекарства, автозапчасти, бытовую технику.

Федеральная антимонопольная служба выступает за легализацию параллельного импорта. В 2015 году службу поддержало правительство в отношении некоторых групп товаров. Но параллельный импорт должны утвердить все страны Евразийского экономического союза, до сих пор этого сделано не было.

ФАС в начале 2018 года внесла в правительство документ, утверждающий механизм принудительного лицензирования, то есть, разрешающий выпускать аналоги импортных лекарств и медизделий без согласия патентообладателя.

Источник: Коммерсант

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