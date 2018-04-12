В Москве 78 аптек наказали за продажу наркопрепаратов без рецепта

В 2017 году московские подразделения по контролю за оборотом наркотиков проверили 192 точки реализации лекарств и выявили 102 административных правонарушения. По решению суда 11 организаций закрыли, а еще 67 оштрафовали на общую сумму 6,6 млн рублей за продажу наркосодержащих препаратов без рецепта.

Как отмечают в пресс-службе мэра Москвы, к правоохранителям продолжают поступать жалобы о свободной продаже препаратов, состоящих на предметно-количественном учете, таких как Залидар, Трамацета, Лирика.

«В целях борьбы с данным негативным направлением необходимо активизировать работу по административному приостановлению деятельности таких «наркоманских» аптек», – пишут на сайте главы города.

Ранее, 3 апреля, замминистра Минобрнауки Татьяна Синюгина объявила, что Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки РФ до 1 июля 2018 года представят систему тестирования, которая позволит определить, употребляет школьник наркотики или нет. В настоящее время регионы проводят тестирование по собственной инициативе и так, как считают нужным.

Источник: Пресс-служба мэра Москвы

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