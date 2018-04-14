ЦВ «ПРОТЕК» вновь получил «Платиновую унцию»

12 апреля на торжественной церемонии награждения победителей XVIII конкурса «Платиновая унция» ЦВ «Протек» был объявлен победителем в номинации «Компания года» среди дистрибьюторов.

Почетный диплом и награду – платиновую унцию – организаторы конкурса вручили генеральному директору ЦВ «Протек» Дмитрию Погребинскому.

«Хочу выразить благодарность организаторам и всем экспертам, кто проголосовал за нас. Однако еще большее спасибо хотелось бы сказать нашим конкурентам – дистрибьюторам, которые не дают ЦВ «ПРОТЕК» сбавить темп движения вперед. Платиновая унция – очередное признание нашей работы», – отметил Дмитрий Погребинский.

За время существования премии ЦВ «Протек» 9 раз становился победителем конкурса «Платиновая унция» среди компаний-дистрибьюторов.

ХVIII ежегодный конкурс «Платиновая унция» состоял из семи номинаций и 13 подноминаций. В состав его оргкомитета вошли представители Института развития общественного здравоохранения, газеты «Фармацевтический вестник», аналитических компаний IQVIA, DSM Group, Ipsos Healthcare, «Альфарм». В роли аудитора конкурса выступило независимое агентство EY (Ernst & Young).

Источник публикации: ЦВ «Протек»

«Фармацевтический вестник»