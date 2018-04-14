Фармпродукция угрожает водным ресурсам планеты

Фармацевтические препараты присутствуют практически во всех реках и акваториях земного шара, пишет Envirotec Magazine. Уровень загрязнения представляет серьезную угрозу дикой природе и продолжает повышаться.

Этой проблеме посвящено широкомасштабное исследование, проведенное Институтом Делфта по образованию в области водных ресурсов, Нидерланды (IHE Delft Institute for Water Education). Результаты исследования были представлены на конгрессе Европейского союза по наукам о Земле в Вене.

Среди обнаруженных в водных источниках препаратов антибиотики, антипсихотики, антидепрессанты, анальгетики и др.

Исследователь Франческо Бреголи представил результаты исследования, полученные с помощью компьютерной модели, позволяющей прогнозировать настоящий и будущий уровни разведения фармкомпонентов в пресноводных экосистемах, например, в реках и озерах.

Компьютерная модель разработана для расчета уровня содержания в воде диклофенака. Согласно выводам ученых, если не принять срочные меры по изменению ситуации, к 2050 г. опасность для окружающей среды вырастет на 65%.

Ежегодно в мире потребляется 2,4 тыс. тонн диклофенака. Несколько сотен тонн остается в продуктах жизнедеятельности человека, из которых только 7% отфильтровывается через очистные сооружения. Еще 20% оседают в экосистемах и попадают в океаны.

Применение фармпродукции в медицине и ветеринарии приводит к высокому содержанию их компонентов в сточных водах, которые далеко не всегда проходят очистку и попадают в реки и озера. Сильнее всего загрязняются водные ресурсы в странах Латинской Америки, Азии и Африки, где очистные сооружения являются скорее исключением, чем правилом.

В Рамочной директиве по водной среде Евросоюза диклофенак находится в перечне препаратов для усиленного мониторинга.

Франческо Бреголи полагает, что одними технологиями не обойтись. Необходимо значительно уменьшить потребление лекарств.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»