Россия может запретить ввоз американских лекарств

Группа депутатов Госдумы внесла 13 апреля законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, выраженные в их недружественных и неконструктивных действиях о введении «санкций» в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Такие меры будут вводиться Правительством Российской Федерации по решению Президента Российской Федерации. В частности, предлагается ввести запрет или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки и (или) иные иностранные государства по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством Российской Федерации. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства , аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах.

Данный проект федерального закона также предусматривает поручение Правительству РФ и высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ проработать механизмы по замещению на российском рынке товаров, работ, услуг американского происхождения аналогами российского и зарубежного происхождения (за исключением стран, поддерживающих политику США), указано в пояснительной записке.

Указанные запреты и ограничения на ввоз товаров не будут распространяться на их ввоз на территорию РФ российскими и зарубежными гражданами, а также лицами без гражданства для личного пользования.

«Документ может иметь очень серьезные последствия для российского фармрынка, всего под предлагаемые санкционные меры может попасть порядка 140 наименований ЛП, в их числе такие марки как: Гептрал, Лирика, Тизин, Назонекс, Виагра. Общая сумма потерь американских производителей может составить до 45 млрд руб. (в ценах производителей)», – считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

«Фармацевтический вестник»