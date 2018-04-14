Лента · В мире 192 Pfizer пока не заинтересована в приобретении Bristol-Myers Squibb

По словам аналитика банка Citigroup Эндрю Баума, исполнительный директор Pfizer Иэн Рид сообщил ему, что Pfizer не видит смысла в приобретении Bristol-Myers Squibb, пока у BMS не появятся качественно новые препараты или компания не подешевеет, пишет FirstWord Pharma.

Как отмечает аналитик, в Pfizer полагают, что окупаемость инвестиций в существующий продуктовый портфель гораздо выше, чем в высокорисковые сделки, особенно в области иммуноонкологии.

Ранее эксперты упоминали Pfizer среди других компаний, потенциально заинтересованных в приобретении BMS.

В середине февраля текущего года Bristol-Myers Squibb заключила соглашение с компанией Nektar Therapeutics о совместной разработке иммуноонкологического препарата NKTR-214. По условиям соглашения, BMS осуществила единовременный платеж на сумму 1 млрд долл.

Последней крупной сделкой для Pfizer стала покупка Medivation за 14 млрд долл. в 2016 г.

Bristol-Myers Squibb планирует представить на ежегодной конференции Американской ассоциации научных исследований в области раковых заболеваний (AACR) результаты III фазы клинических исследований CheckMate -227 эффективности комбинации Opdivo (nivolumab)/ Yervoy (ipilimumab) в сравнении с химиотерапией. Препараты применяются в качестве терапии первой линии у пациентов с немелкоклеточным раком легкого (NSCLC) с высокой мутационной нагрузкой опухоли независимо от экспрессии PD-L1.

Аналитик Credit Suisse Вамил Диван прогнозирует, что акции BMS могут вырасти на 8%, если частота ответа в CheckMate -227 будет на 10–15% выше, чем у Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD), которая также планирует представить на AACR результаты клинического исследования KEYNOTE-189.

В январе в Merck заявили о том, комбинация Keytruda (pembrolizumab)/химиотерапия в качестве терапии первой линии у пациентов с метастатическим неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого независимо от экспрессии PD-L1 достигла двойной первичной конечной точки.

Между тем, аналитик BMO Capital Markets Алекс Арфаэй считает, что BMS отстает в своих разработках на полтора года.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»