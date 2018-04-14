Суд запретил ООО «Социальная аптека Ставрополь» использовать это название на территории города

В Ставропольском крае коммерческое фармацевтическое розничное предприятие продолжает отстаивать свое право на наименование «социальная аптека». В прошлом году на недобросовестную конкуренцию в территориальный орган УФАС пожаловалось ГУП «Социальная аптека». Комиссия антимонопольного управления согласилась с доводами заявителя и указала на то, что ООО «Социальная аптека Ставрополь» и ООО «Социальная аптека» должны прекратить пользоваться чужим именем на территории Ставрополя.

Обе организации обжаловали решение Ставропольского УФАС. В январе этого года Суд по интеллектуальным правам, а 12 апреля – и Арбитражный суд Ставропольского края поддержали антимонопольный орган и отказались отменить его решение как незаконное. Поскольку государственная «Социальная аптека» работает на ставропольском фармацевтическом рынке значительно дольше, имеет сложившуюся репутацию, то любые попытки использовать ее название могут расцениваться как недобросовестная конкуренция.

Ранее руководство обеих аффилированных ООО заявляло о намерении пройти все инстанции, отстаивая свои права.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»