В Великом Новгороде стартует проект по мониторингу оборота лекарств с помощью блокчейн

В Новгородской областной клинической больнице запущен пилотный проект по отслеживанию оборота лекарственных средств, приобретенных в рамках программ по льготному лекарственному обеспечению, с помощью блокчейн-решения. Первая стадия пилотного проекта подразумевает запуск электронной системы доступа для каждого пациента, где он сможет отследить персональные назначения лекарственных средств, их доступность по программе льготного обеспечения, а в дальнейшем – наличие препаратов в региональных аптеках.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, цель проекта по мониторингу оборота лекарств с помощью блокчейн – исключить возможные манипуляции на всех стадиях следования лекарственных препаратов, от момента их закупки в рамках льготной программы до выдачи пациенту. Применение технологии блокчейн позволит строго фиксировать этапы взаимодействия врача и больного от момента постановки диагноза до назначения и получения лекарственных средств и исключает возможность фальсификации и несанкционированного изменения данных.

Проект реализуется при поддержке Внешэкономбанка, Министерства здравоохранения РФ и правительства Новгородской области. Технологический партнер программы – петербургская компания «Объединенная медицинская корпорация».

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»