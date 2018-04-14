Аптечная сеть «Апрель» покупает «Казанские аптеки»

Краснодарская ГК «Апрель» Вадима Анисимова покупает крупнейшую в Татарстане сеть «Казанские аптеки», объединяющую 112 розничных точек.

Об этом Vademecum рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Информацию подтвердили три знакомых с обстоятельствами дела участника рынка. В «Апреле» не стали комментировать сделку, а гендиректор «Казанских аптек» Владимир Рубцов назвал эту информацию слухами.

Часть из 112 «Казанских аптек» планируется перебрендировать после сделки с «Апрелем», рассказал один из источников Vademecum.

Сеть «Казанские аптеки» принадлежит семье Джаудата Миннахметова, близкого друга президента республики Татарстан Рустама Минниханова. Выручка сети за январь – июнь 2017 года составила 1,05 млрд рублей.

Аптечная сеть «Апрель» заняла восьмое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2017 года» с выручкой 9,3 млрд рублей. На конец полугодия у сети было 712 аптек. В начале 2017 года сеть «Апрель» заявила о планах выхода в 12 новых регионов, среди которых упоминался и Татарстан. «Апрель» присматривался к ижевской сети «Фармакон&Клюква» (117 точек), но в середине года ее взял в управление «Фармаимпекс».

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