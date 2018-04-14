На российском фармрынке формируется «идеальный шторм»

В рамках международного форума IPhEB Russia представители государственной власти и бизнеса обсудили ситуацию на рынке, основные угрозы, возможности и пути развития отрасли, а также наметили ключевые моменты, которые должны войти в стратегический документ.

Заместитель Министра торговли и промышленности Российской Федерации Сергей Цыб сообщил, что на данный момент 47 лицензиатов в стране производят только активные фармсубстанции. Поэтому разработка мер поддержки этого сегмента является среднесрочной целью для Министерства и войдет в документ «Фарма-2030».

Президент компании «Активный Компонент» Александр Семёнов выделил внутренние и внешние угрозы развития отрасли, которые в совокупности формируют ситуацию «идеального шторма» на рынке. Во-первых, на внутреннем рынке наблюдается наличие так называемого «аптечного пузыря» — достаточно большое количество аптечных учреждений в России работают с нулевой маржинальной рентабельностью, надеясь на маркетинговые бонусы, некоторые уже находятся в предбанкротном или банкротном состоянии. Усугубить ситуацию и ускорить взрыв пузыря может новая методика ценообразования с ограничением рентабельности производителей ЖНВЛП до 30% и начало торговли безрецептурными препаратами в супермаркетах.

К внешним угрозам относятся экономические санкции в отношении российских компаний. А также экологическая ситуация в Китае, про которую начали говорить еще в конце 2017 года. Для ее решения с 1 января 2018 года были введены жесткие экологические штрафы: закрываются многие химические и фармзаводы, вокруг крупных городов, таких как Пекин и Шанхай создаются круги, в рамках которых не должно быть никаких производств. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Пекине, где существует угроза срыва Зимней Олимпиады, что приведет к серьезным репутационным рискам.

«Безусловно, поставки китайских субстанций не прекратятся, но дефицит уже ощутим. К нам обращаются российские производители готовых лекарственных препаратов, спрос которых на определенные виды субстанций превышает наши возможности в 4-5 раз. Этот спрос мы можем покрыть только с запуском нового производства в первом квартале 2020 года. Это еще один фактор нестабильности, особенно на фоне растущего курса доллара», — подчеркнул Александр Семёнов.

Среди реальных мер поддержки производителей Александр Семёнов выделил пример Индии, где для стимулирования роста рынка отменяется налог на прибыль в течение семи лет при создании нового производства, а для роста экспорта, выдается специальный сертификат (Duty Credit Scrips) для оплаты ввозных пошлин, налога на услуги и акцизного сбора при покупке товаров на внутреннем рынке.

«В Индии давно введены протекционистские меры, которые помогают развиваться локальным производителям. Нам нужно последовать их примеру и уже со следующего года ввести ограничительные пошлины в размере 15-20% на поставку иностранных субстанций и готовых препаратов, если в России две и более компании уже производят эти субстанции или готовые препараты», — предложил Александр Семёнов.

В заключении эксперты отметили, что для государственных органов РФ важно наладить конструктивное сотрудничество с европейскими и другими иностранными регулирующими органами. В частности, европейской инспекцией EDQM, сертификат которой дает право производителям быстро проходить процедуру внесения субстанций в регистрационное досье готовых лекарственных препаратов. Сейчас процесс получения такого сертификата для российских компаний занимает 2,5-3 года.

Сергей Цыб согласился с инициативой, подчеркнув, что задача о межправительственных соглашениях поставлена абсолютно правильно. В первую очередь, нужно расставить приоритеты по странам. И далее будут проработаны наиболее приоритетные и важные для производителей рынки с точки зрения наличия там производителей готовых форм, в том числе налажены отношения с инспекторатом EDQM.

gmpnews