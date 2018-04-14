Китай отменит пошлины на импортные лекарства с 1 мая

Торговые пошлины на импортные противоопухолевые лекарственные препараты будут отменены правительством Китая с 1 мая 2018 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Сейчас Китай облагает различными пошлинами лекарства, импортируемые из разных стран. В декабре была проведена корректировка, в результате которой пошлина на ввозимые из США медикаменты упала с 4-6% до 2%. О намерении отменить торговые пошлины на противоопухолевые ЛС стало известно в марте этого года. Новая инициатива о введении «нулевой пошлины» будет выгодна ряду западных компаний, в частности Roche, Novartis и AstraZeneca.

Правительство Китая также намерено усилить защиту прав на интеллектуальную собственность разработчиков лекарственных препаратов.

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