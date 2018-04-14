Минпромторг предложил разрешить продажу лекарств без лицензии

Минпромторг доработал свой законопроект о продаже безрецептурных препаратов в обычных магазинах. В новой версии документа министерство предлагает разрешить ритейлерам реализацию лекарств без лицензии.

Проект, который направили в Минздрав, распространяется на компании, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами. Вместо получения лицензии организации должны будут сообщать о начале продажи лекарств в Росздравнадзор. Документ также очерчивает круг препаратов, которые могут реализовать продавцы продуктов питания. В перечень вошли 34 группы безрецептурных препаратов: сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и другие, пишет «Коммерсантъ».

Минпромторг впервые разместил свой законопроект о продаже лекарств в магазинах на regulation.gov в конце 2017 года. Он вызвал резонанс в фармацевтическом сообществе. Так, «Союзфарма» в начале января 2018 года обратилась к авторам документа с предложением обсудить его с аптечными сетями. Гендиректора сетей «Ригла» («Протек») и «Неофарм» указывали, что принятие такого документа может повлечь за собой закрытие до половины их розничных точек.

Не поддерживает проект и Минздрав: министр здравоохранения Вероника Скворцова раскритиковала саму идею продажи лекарств в магазинах, предположив, что проблема «искусственно поднимается интересантами».

В Минэкономразвития считают, что продажа лекарств в розничных продовольственных торговых сетях повысит конкуренцию на фармрынке, а также улучшит ассортимент и доступность лекарств для потребителей. В то же время в ведомстве отмечают риски, связанные с увеличением административной и финансовой нагрузки на предпринимателей из-за особых требований к хранению и транспортировке лекарств. Есть также риск увеличения оборота контрафактной продукции, отмечают в Минэкономики.

Источник: Коммерсантъ

vademec