Счетная палата заявила о нехватке средств на внедрение ЕГИСЗ

По данным Счетной палаты (СП) РФ, Минкомсвязь и Минздрав сорвали дедлайны по подключению больниц и поликлиник к интернету и созданию нормативной базы для работы Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). В будущем это повлечет дополнительные расходы из бюджета.

Об этом аудиторы Счетной палаты сообщили в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Минкомсвязи получило на подключение к скоростному интернету рабочих мест врачей 5,4 млрд рублей из резервного фонда Правительства в 2017 году. В СП сообщили, что ведомство сумело освоить лишь 35% этих средств. В 2018 году министерство должно было получить еще 4,9 млрд рублей, однако Минфин заблокировал этот транш. Также Минкомсвязи провалило срок определения единственного поставщика по подключению клиник, а также использовало устаревшие данные о стоимости таких работ. В результате их цена была завышена на 25–67%, рапортуют в СП.

«Провайдера» клиник – компанию «Ростелеком» – аудиторы обвиняют в нецелевом расходовании 2 млрд рублей. Например, вместо медучреждений к интернету могли подключать ветеринарные клиники. При этом плана-графика подключений на февраль 2018 года составлено не было, констатировали в СП

Кроме того, аудиторы подсчитали, что фактическая прибыль ПАО «Ростелеком» составила 30% от цены контракта, то есть 589 млн рублей. «Минкомсвязью России при обосновании цены контракта были использованы неактуальные данные о стоимости указанных работ, которые существенно превышают текущие рыночные цены», — сказала заместитель председателя СП Вера Чистова.

К Минздраву у СП возникли вопросы в отношении нормативной базы, регулирующей работу ЕГИСЗ. Ведомство до сих пор не разработало все документы, а значит, отмечают аудиторы, в будущем придется их «подгонять» под уже запущенные информсистемы. Все эти проблемы повлекут за собой дополнительные расходы федерального бюджета.

По поручению Президента России Владимира Путина, к 2019 году все больницы и поликлиники страны должны быть подключены к интернету. Отвечают за проект три ведомства: Минздрав, Минкомсвязи и Минфин.

Источник: Коммерсантъ

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