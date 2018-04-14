Экс-министр челябинского Минздрава возглавил городскую больницу

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Виктор Шепелев возглавил Городскую клиническую больницу №6. Он сменил на этом посту Михаила Вербитского, который проработал главврачом медучреждения четыре года.

Приказ о назначении подписан 6 апреля. Кандидатуру Виктора Шепелева выбрали с учетом большого административного опыта, заявили в пресс-службе администрации Челябинска. В 1999 года Шепелев возглавил Областной аптечный склад, с 2002 года управлял лекарственным обеспечением в местном Минздраве, а с 2004 по 2010 год руководил всем ведомством. После он работал в коммерческой сфере, а в начале 2018 года его назначили главврачом Сосновской центральной районной больницы.

Как сообщает информагентство URA.RU, горбольницу №6 Челябинска мог возглавить другой экс-министр челябинского Минздрава – Сергей Кремлев. Он руководил ведомством с 2014 года, а в январе 2018 года покинул пост. Кремлев принял предложение занять должность главврача поликлиники Южно-Уральского государственного медицинского университета, где он работал до перехода в правительство региона, пишет URA.RU.

ГКБ №6 является крупнейшим медучреждением Челябинска. Предыдущий главврач Михаил Вербитский оставил пост после того, как управление здравоохранения администрации Челябинска расторгло с ним контракт.

Источник: 74.RU

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