В Калининграде разбавят бренды

Область предлагает легализовать параллельный импорт

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил разрешить параллельный импорт в области. Соответствующее обращение господин Алиханов планирует отправить в правительство РФ, о чем он заявил на IPQuorum 2018 в Светлогорске.

Губернатор напомнил, что сам работал в Минпромторге, где считают, что если ввести параллельный импорт, то прекратятся инвестиции, например, в фармацевтическую отрасль. «Но если смотреть на проблему с точки зрения простого человека, то видно, что российский рынок становится суперпремиальным»,— констатировал Антон Алиханов. Розничные цены на лекарства могут отличаться в десятки раз от тех, по которым они продаются на территории страны-производителя, поясняет он. И встает вопрос, кого защищают такие меры, рассуждает господин Алиханов.

«Надо с чего-то начать, поэтому мы предлагаем себя в качестве экспериментальной площадки по легализации параллельного импорта. В части лекарств это было бы правильно»,— уверен он.

«Параллельный импорт в ЕС запрещен, и это оказало положительное влияние на развитие современной промышленности», — Франк Шауфф, глава Ассоциации европейского бизнеса.

В феврале запрет на параллельный импорт ограничил Конституционный суд, который признал допустимым ввоз товаров без согласия правообладателя в случае недобросовестности поведения последнего. Это решение было принято на основании заявления калининградского предпринимателя.

ФАС планирует поддерживать предложение Антона Алиханова. Речь идет об уникальной области, представляющей собой экономический кластер, и в ее рамках можно эффективно контролировать перемещение товаров за пределы региона, уверен заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. Он добавил, что ранее обсуждалась возможность ввести параллельный импорт для определенной группы товаров — в случае с Калининградом их перечень можно расширить.

Введение параллельного импорта на территории Калининграда — логичный шаг, который, скорее всего, поддержат в правительстве, полагает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Такое решение соответствует госполитике по поддержке эксклава льготами по таможенным пошлинам и НДС, к тому же Калининградской области гораздо проще и дешевле импортировать из Европы, чем возить все товары из Москвы по разрешению правообладателя, поясняет он.

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

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