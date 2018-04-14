«Валента Фарм» представила результаты цифровой трансформации производства

Компания «Валента Фарм» представила первые результаты цифровой трансформации фармацевтического производства в рамках выступления на одном из крупнейших бизнес-форумов стран СНГ – SAP Forum.

В своем выступлении Сергей Быков, директор по информационным технологиям компании «Валента Фарм», рассказал о том, как продуктовые решения SAP были применены для различных операционных бизнес-процессов, в частности, на крупном складском комплексе новой научно-производственной площадки компании, расположенной в городе Щелково.

Решение SAP EWM позволило компании применить лучшие мировые практики по управлению складским хозяйством фармацевтического предприятия. В частности, компания получила возможность легкого и удобного управления высотным складом в 6500 паллетомест, смогла оптимизировать численность складского персонала и минимизировать влияние человеческого фактора за счет автоматического контроля и подтверждения действий пользователей в системе, в том числе с применением терминала сбора данных. Необходимо отметить, что в результате внедрения, решение SAP EWM прошло валидацию по международным стандартам качества GхP, которые подразумевают полный контроль всего процесса, начиная от производства продукции и заканчивая его хранением и продажами, что гарантирует высочайшее качество готовой продукции.

Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS, директор по работе с партнерами, малым и средним бизнесом:

«Сегодня компании фармацевтической отрасли в России активно занимаются цифровой трансформацией своих процессов, делая производство и управление предприятиями максимально технологичным, быстрым и безопасным. Использование решений SAP позволяет быстро повысить эффективность внутренних бизнес-процессов и создать базу для производства высокотехнологичных лекарств».

Сергей Быков, директор по информационным технологиям компании «Валента Фарм»:

«Инвестирование в технологическое перевооружение производственных мощностей и цифровой трансформации бизнес-процессов является важным фактором успеха любого современного производства. Компания «Валента Фарм», входящая в ТОП-3 российских производственных фармацевтических компаний и ориентированная на стабильно высокие показатели, гарантированный результат и непрерывное амбициозное развитие, считает переход к концепции цифрового предприятия – одной из первостепенных задач. В рамках утвержденной стратегии развития Компании, мы продолжим внедрять передовые инновационные ИТ-решения и подходы к управлению бизнесом».

Ирина Шотова, генеральный директор компании itelligence:

«Обладая многолетним опытом реализации проектов SAP в фармацевтической индустрии, консультанты компании itelligence в ходе внедрения проекта учитывали все особенности предстоящей валидации по GхP и последующей цифровой трансформации всех бизнес-процессов. Помимо реализации стандартной функциональности системы по управлению складскими комплексами SAP EWM, была выполнена интеграция с текущими учетными системами, а также с системой управления узко-проходными штабелерами JUNGHEINRICH».

gmpnews