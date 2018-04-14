Смольный ожидает роста фармпроизводства в Петербурге за 2018 год на 20%

Смольный ожидает роста петербургской фармпромышенности на 20% по итогам года. Рост обеспечат новые производственные площадки и расширение объемов производства действующих заводов.

«Я думаю, что примерно на 20% будет расти фармацевтическая промышленность Петербурга по итогам 2018 года», – заявил председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин в ходе форума IPhEB в среду, 11 апреля. Как ожидается, рост обеспечит запуск новых предприятий, таких как новый завод «Герофарм», и выход на серьезный объем производства целого ряда действующих предприятий.

В 2017 году отгрузка лекарственных средств действующими фармацевтическими предприятиями Петербурга составила около 30 млрд рублей, добавил Максим Мейксин. Фарминдустрия стала третьей отраслью городской промышленности по темпам прироста и вошла в первую десятку отраслей, тянущих всю городскую промышленность в гору. По мнению чиновников, активно развиваются фармацевтические производства на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) Петербурга. Сейчас городское правительство рассматривает законопроект о продлении срока реализации программы особой экономической зоны с 20 до 49 лет.

dp