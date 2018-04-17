Дмитрий Морозов: пропаганда «ВИЧ-диссидентства» может привести к катастрофе

Минздрав России приступил к разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции и (или) лечения ВИЧ-инфекции (СПИДа) и мер ответственности за ее распространение» и проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Комитет Государственной думы по охране здоровья поддерживает эту инициативу министерства. Председатель комитета Дмитрий Морозов заявил, что пропаганда так называемого ВИЧ-диссидентства, особенно среди молодого поколения россиян, может привести к катастрофе.

«Мы считаем, что каждый человек должен быть ответственным за свое здоровье и здоровье своих детей. Сегодня, когда распространение ВИЧ-инфекции достигло значительных масштабов, мы просто обязаны плечо к плечу поставить заслон серьезнейшей угрозе, должны сплотиться и выработать четкие рекомендации и правила жизни без ВИЧ и с ВИЧ. Нам надо уберечь наших детей, свести к нулю вертикальный путь передачи инфекции, дать возможность создавать здоровые семьи», – считает Дмитрий Морозов.

По его словам, отказ взрослых от лечения своих детей вообще за гранью разумного.

«Навязывание через специальные сайты модели ВИЧ-диссидентского поведения, отрицание ВИЧ может в конечном счете привести только к одному – смерти», – подчеркнул депутат.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»