Сенатор: в законопроекте о продаже лекарств в торговых сетях просто нет необходимости

Лекарственные средства должны продаваться только в специализированных учреждениях, а не в магазинах, супермаркетах и других неспециализированных торговых точках, считает председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский (на фото). В законопроекте, разработанном Минпромторгом, просто нет необходимости, так как в России широко разветвленная сеть аптек и высокая доступность лекарственных средств, считает сенатор.

«Кто будет проверять сроки годности препаратов, подскажет, проконсультирует покупателей относительно применения того или иного препарата : продавец супермаркета, кассир?» – недоумевает сенатор.

При этом он сомневается в том, что в торговых центрах будет обеспечено своевременное изъятие препаратов с истекшим сроком годности, так как аналогичная практика в отношении продуктов питания свидетельствует о многочисленных нарушениях.

«Также возникает проблема контроля доступа к лекарственным препаратам несовершеннолетних лиц, что создает дополнительные риски для жизни и здоровья населения», – отметил сенатор.

По его словам, потребитель не может самостоятельно определить, какой перед ним препарат: фальсифицированный, недоброкачественный или пришедший в негодность вследствие неправильного хранения или транспортировки.

«Мы сейчас активно боремся с привычкой, свойственной многим нашим гражданам, заниматься самолечением. Проблема может лишь усугубиться при отсутствии возможности перед покупкой препарата хотя бы проконсультироваться у специалиста с фармацевтическим образованием», — уверен сенатор.

Стоит отметить, что к законопроекту негативно относится как профессиональное медицинское сообщество, так и профессиональные ассоциации аптечных учреждений.

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила журналистам 13 апреля, что Минздрав не поддержит доработанный Минпромторгом законопроект о продаже безрецептурных лекарств в торговых сетях.

По ее словам, проблема отсутствия лекарств в России не стоит : в настоящее время «достигнута одна из самых высоких в мире доступность лекарственных препаратов».

Как писал «ФВ», категорически против принятия этого законопроекта выступает Комитет Госдумы по охране здоровья.

«Я считаю недопустимым, чтобы лекарства продавались нефармацевтическими организациями. И это мнение я высказывал при первой информации, появившейся в публичном пространстве о некой законодательной инициативе», – заявил глава комитета Дмитрий Морозов.

Фармацевтическое сообщество также высказывается против принятия такого документа, считая, что он создаст дискриминационные условия для участников аптечного рынка. В частности, ранее исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова заявляла: «Тому, кто хочет открыть аптеку, необходимо следовать правилам лицензирования. А тому, кто хочет только торговать безрецептурными препаратами, достаточно уведомить об этом. Нам кажется, что тем самым создаются дискриминационные условия для участников аптечного рынка. И еще – наша организация представляет фармацевтический бизнес, нам тоже часто хочется упростить регулирование, но надо упрощать до каких-то пределов, знать границы», – отметила глава СПФО.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»