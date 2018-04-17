Бывшего гендиректора фармкомпании подозревают в присвоении свыше 33 млн руб.

В Кировский районный суд Астрахани передано уголовное дело против экс-генерального директора фирмы, осуществляющей торговлю фармацевтической продукцией. Предпринимательница широко известна в регионе. Она возглавляла несколько организаций, в числе которых многопрофильный медицинский центр, травматологический центр и благотворительный фонд в сфере здравоохранения.

Следствие обвиняет ее в присвоении 33,5 млн руб., совершенном с использованием служебного положения и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным прокуратуры, эти деньги гендиректор присваивала на протяжении трех с половиной лет (в 2012–2015 годах).

Уголовное дело было возбуждено в мае 2016 года, и женщина была помещена под домашний арест.

По данным rusprofile.ru, прибыль оптовой фармкомпании, которой руководила обвиняемая, в 2013 году составила 2,1 млн руб., а уже в 2015-м году – показала убыток в 10 млн. руб.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»