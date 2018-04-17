Mylan ведет переговоры о приобретении безрецептурного бизнеса Merck KGaA

Голландская дженериковая компания Mylan NV находится на продвинутом этапе переговоров по приобретению безрецептурного бизнеса у немецкой Merck KGaA (в США и Канаде – EMD), сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Как говорится в заявлении Mylan, хотя компания обычно не комментирует рыночные слухи, на этот раз она вынуждена сделать исключение и заявить, что сообщение Reuters не соответствует действительности.

В Merck от комментариев отказались.

Точная сумма предложения Mylan пока не называется, но, по словам источников, обсуждается сумма в пределах 3,5–4 млрд евро (4,3–4,9 млрд долл.).

Источники предупреждают, что уверенности в заключении сделки нет, поскольку Merck ведет аналогичные переговоры и с частными инвестиционными фондами.

Mylan вступила в переговоры с Merck после того, как другие потенциальные претенденты, в т.ч. Nestle и Reckitt Benckiser вышли из переговорного процесса.

В 2017 г. Merck объявила о намерении продать безрецептурный бизнес, а вырученные средства направить на разработку инновационных препаратов. В прошедшем году объем продаж OTC-подразделения немецкой компании составил около 1 млрд долл.

Mylan ранее уже приобретала активы Merck KGaA. Так, в 2007 г. она купила дженериковый бизнес немецкой компании за 5 млрд евро.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»