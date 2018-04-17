Shire продает свой онкобизнес Servier

Британская фармацевтическая компания Shire объявила о продаже своего онкобизнеса французской Servier за 2,4 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

Как отметил исполнительный директор Shire Флемминг Орнсков, несмотря на то, что онконаправление показало высокий темп роста и прибыльность, оно более не является ключевым в долгосрочной перспективе. Сделку планируется завершить в III квартале текущего года.

По словам представителя Shire, онкобизнес привлек внимание потенциальных покупателей из США, Европы и Японии. Он также заявил, что компания и дальше будет рассматривать различные стратегические альтернативы для неключевых бизнесов. Средства от продажи бизнеса планируется направить на обратный выкуп акций после истечения срока, когда японская Takeda обязана выступить с окончательным предложением о приобретении Shire.

В конце марта 2018 г. Takeda объявила о заинтересованности в покупке Shire. Согласно британским законам в области слияний/поглощений, японская компания должна выдвинуть окончательное предложение до 25 апреля или отказаться от сделки.

Несмотря на то, что, как отметили в Takeda, приобретение Shire укрепит собственный онкобизнес японской компании, аналитики Deutsche Bank не считают, что целью сделки между Shire и Servier является срыв потенциальной сделки с Takeda.

В 2017 г. объем продаж онкоподразделения Shire составил 262 млн долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»