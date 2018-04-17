Прокуратура заподозрила оптовика в контрафакте

Прокурор Новоуральска направил в следственные органы материалы проверки ООО «МедикоФарм», которое подозревают в поставках контрафактного препарата в медицинское учреждение. Одновременно в арбитражный суд региона поступило заявление о грубом нарушении компанией лицензионных требований. Это уже не первый случай, когда у контролирующих органов возникают претензии к местным поставщикам лекарств.

ООО «МедикоФарм», специализирующееся на оптовой торговле медикаментами, зарегистрировано в Новоуральске в марте 2015 г. В 2017 г. компания поставляла лекарства в государственные лечебные учреждения, заключив в разных регионах 393 контракта на общую сумму 143 млн руб., а в 2018 г. – 82 контракта на 43,7 млн руб. (данные СПАРК).

Поводом к проверке ООО «МедикоФарм» послужила информация краснодарского Росздравнадзора, что компания «МедикоФарм» продала аптеке № 506 «Краснодарского городского аптечного управления» три упаковки лекарственного средства на общую сумму 208,7 тыс. рублей. Речь идет о препарате с торговым наименованием «Несклер, капсулы 0.5 мг № 28» (МНН «Финголимод»), который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших. Надзорный орган полагает, что лекарство контрафактное – проверка установила, что как минимум две из трех упаковок производитель не выпускал. Прокуратура Новоуральска ожидает, что следственные органы дадут действиям «МедикоФарма» уголовно-правовую оценку.

Несколько раньше Росздравнадзор Свердловской области аннулировал лицензию оптовой компании «Аргентум», поставлявшую контрафактные онкологические препараты в больницы региона. Сотрудники прокуратуры Свердловской области сообщили, что проверяют еще несколько фармдистрибьюторов, ставших фигурантами дел об административных правонарушениях. Теперь очередь дошла до ООО «МедикоФарм».

Михаил Старков

«Фармацевтический вестник»