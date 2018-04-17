Израильский профсоюз предупредил Teva Pharm относительно закрытия предприятия в Ашдоде

Главный профсоюз Израиля Гистадрут намерен принять меры по организации забастовки или судебного процесса в отношении фармкомпании Teva, если она не изменит решение о закрытии производственного предприятия в г. Ашдод, сообщает Reuters.

Обремененная долгами крупнейшая в мире дженериковая компания ранее объявила о закрытии этого предприятия в марте 2019 г. после того, как не смогла найти на него покупателя.

Половина из 175 сотрудников предприятия потеряют работу уже в ближайшие месяцы, остальные будут работать до закрытия.

Как говорится в письме представителей Гистадрута в адрес руководства Teva, намерение закрыть завод противоречит прежним заявлениям компании о намерении сохранить большинство бизнеса в Израиле.

Также в письме говорится о том, что Гистадрут находится в контакте с потенциальными покупателями предприятия, которые уверяют, что Teva игнорирует все их предложения сесть за стол переговоров.

У Teva есть время до вторника, 17 апреля, чтобы отреагировать на обращение профсоюза. При отсутствии реакции последует забастовка или судебный иск.

В декабре 2017 г. Teva объявила о планах сократить 14 тыс. рабочих мест (25% глобального штата) и закрыть много предприятий, чтобы снизить долговую нагрузку.

Что касается предприятия в Ашдоде, то, как отметили в Teva, некоторые производимые на нем продукты не являются ключевыми для компании, а производство мешков для внутривенных вливаний, на которое приходится половина производства, является нерентабельным.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»