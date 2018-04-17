Апелляционный суд США заблокировал закон штата Мэриленд об ответственности фармкомпаний за завышение цен

Апелляционный суд США признал неконституционным принятый в штате Мэриленд закон, позволяющий привлекать к ответственности фармкомпании за завышение цен на дженериковые препараты, сообщает NASDAQ.

Решение Апелляционного суда обосновано тем, что закон нарушает Конституцию США, разрешая регулировать бизнес за пределами штата.

Ряд фармацевтических компания, в т.ч. Mylan и Teva направили в суд иск против закона в июле 2017 г.

Закон позволял штату штрафовать виновные компании на сумму до 10 тыс. долл. Генеральному прокурору штата были даны полномочия требовать от фармпроизводителей обоснование повышения цен на их продукцию.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»