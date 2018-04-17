Сенатор: решение о запрете на импорт лекарств из США нужно принимать исходя из интересов граждан

Решение о запрете на импорт лекарств из США, который может быть введен в России в рамках контрсанкций, нужно принимать взвешенно. Такое мнение высказала ТАСС заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова в ходе рабочей поездки в Казань.

«В США находятся серьезные фармацевтические компании, которые выпускают качественные лекарственные препараты разных классов, в том числе гипотензивные, антибиотики, препараты для лечения ревматических заболеваний, противоаллергические и др. Поэтому очень хотелось бы, чтобы при обсуждении вопроса, если таковой возникнет, решение принималось не под влиянием эмоций, а взвешенно, исходя из интересов людей и страны в целом», — сказала она, добавив, что надо продолжать развивать отечественную фармацевтическую промышленность.

Как писал «ФВ», 13 апреля группа депутатов Госдумы внесла законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, выраженные в их недружественных и неконструктивных действиях по введению «санкций» в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Такие меры будут вводиться правительством по решению Президента РФ. В частности, предлагается ввести запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки и (или) иные иностранные государства по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством РФ. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства, аналоги которых не производятся в РФ и (или) иностранных государствах.

Указанные запреты и ограничения на ввоз товаров не будут распространяться на их ввоз на территорию РФ российскими и зарубежными гражданами, а также лицами без гражданства для личного пользования.

«Законопроект о контрсанкциях РФ против США не лишит россиян лекарств», – заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Речь совершенно не идет о том, чтобы закрыть границы для лекарств, без которых российские граждане не смогут вести комфортную жизнь. Меры, описанные в законопроекте, призваны не лишить людей необходимых лекарств и других товаров, а в том числе стимулировать иностранные компании открывать свои производства на территории нашей страны», – отметил парламентарий.

Как сообщил Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, законопроект об ответных санкциях в отношении США будет рассмотрен в первом чтении на заседании Госдумы 15 мая. Такое решение принято на заседании Совета Госдумы 16 апреля.

«Фармацевтический вестник»