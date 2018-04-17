В I квартале объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson вырос на 19,4%

В I квартале 2018 г. объем продаж американской компании Johnson & Johnson увеличился на 19,4% и составил 9,8 млрд долл. благодаря приобретению швейцарской Actelion, сообщает FirstWord Pharma.

Как отметил исполнительный директор Johnson & Johnson Алекс Горски, фармбизнес продолжает показывать устойчивый рост.

Общий объем продаж компании за первые три месяца вырос на 12,6%, составив 20 млрд долл., что практически соответствует прогнозам. Квартальная чистая прибыль сократилась на 1,2% – до 4,4 млрд долл.

По прогнозу Johnson & Johnson, в 2018 г. объем продаж составит 81,0–81,8 млрд долл., а не 80,6–81,4 млрд долл., как ожидалось ранее. Прибыль на акцию ожидается в пределах 8,00–8,20 долл.

Компания инициировала меры по снижению затрат, целью которых является экономия средств в размере 600–800 млн долл. к 2022 г. Меры пока не согласованы. В компании полагают, что реструктуризационные затраты составят 1,9–2,3 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»