«Эвалар» расширяет свой французский портфель

Компания «Эвалар» намерена до конца года расширить свой портфель на французском рынке. Об этом заявили представители компании на крупнейшей французской выставке-конференции PharmagoraPlus в Париже, которая проходила 7 и 8 апреля.

«Наша продукция уже присутствует в аптеках Лазурного Берега и Парижа, где представлена наиболее платежеспособная аудитория. Как важный этап оцениваю контракт с парижской CityPharm – очень интересным форматом, настоящими супермаркетами аптечного ритейла. При всем при этом мы планируем дальнейшее движение, в рамках которого намерены до конца года расширить французское портфолио с нынешних 9 до 12 SKU», – отметил директор Департамента внешнеэкономической деятельности ЗАО «Эвалар» Александр Головко.

Французское представительство компании было открыто в Париже в 2016 г.

«Фармацевтический вестник»