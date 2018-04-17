Британские фармацевты вакцинировали более миллиона человек

В сезон гриппа 2017—2018 гг. фармацевты Великобритании вакцинировали почти на четверть миллиона человек больше, чем в прошлом году, сообщает Pharmacy Business.

В целом общее количество вакцин в аптеках в рамках Национальной кампании по вакцинации против гриппа составило по меньшей мере 1,2 млн по сравнению с 950 765 в сезон 2016—2017 гг. Ожидается, что показатели будут еще выше, поскольку персонал некоторых аптек не использовал электронные системы регистрации использования вакцин.

Кампания по вакцинации против гриппа в текущий сезон завершилась 31 марта 2018 г. Окончательные результаты проделанной работы будут опубликованы представителями Национальной службы здравоохранения Англии (NHS Business Services Authority) позднее.

Как отметил руководитель Объединенного комитета фармацевтической службы NHS (PSNC) Аластер Бакстон, все больше и больше пациентов оценили удобство и доступность вакцинации против гриппа в ближайшей аптеке.

По его словам, это фантастический результат, доказывающий преданность и приверженность фармацевтов обеспечению улучшенного обслуживания своих клиентов.

Сотрудники аптек проделали огромную работу по продвижению и предоставлению услуг по вакцинации против гриппа в такой сложный эпидемический сезон, добавил он.

«Фармацевтический вестник»