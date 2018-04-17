Студенты-фармацевты включаются в кампанию по безопасному применению лекарств

В рамках борьбы с опиоидной эпидемией в США специалисты Университета Чарлстона в Западной Вирджинии работают над инициативой по повышению осведомленности населения о безопасном применении лекарственных препаратов.

Так, во вторник, 10 апреля, фармацевтическая школа при университете запустила пилотную программу для детей дошкольного возраста, сообщает WSAZ News Channel 3.

По словам генерального директора Murphy Media Джо Мерфи, работающего в сотрудничестве с Университетом Чарлстона над пилотной программой, значительное число детей в Западной Вирджинии рождаются с неонатальным абстинентным синдромом, возникающим при употреблении матерью во время беременности вызывающих привыкание веществ. Многие из них живут с родителями, бабушками и дедушками, что открывает им беспрецедентный доступ к рецептурным препаратам, отметил он.

Разрабатываемая программа направлена на то, чтобы обучить, как безопасно использовать лекарства, в том числе сообщить о правильном хранении и утилизации рецептурных препаратов. Планируется, что студенты-фармацевты будут участвовать в проекте, общаясь с детьми, предоставляя информацию с помощью специальных иллюстрированных изданий. За неделю планируется посетить семь классов в пяти школах города.

«Фармацевтический вестник»