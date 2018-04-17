В 2017 г. аптеки продали жизненно важных препаратов на 331 млрд руб.

По итогам 2017 г. в продажах аптек было зафиксировано 588 МНН, относящихся к Перечню ЖНВЛП (что соответствует 2021 бренду). Объем их продаж составил почти 331 млрд руб., или 2140 млн упаковок.

Аналитики DSM Group отмечают, что в стоимостном выражении объем продаж ЖНВЛП вырос чуть менее существенно, чем по остальному перечню препаратов (6,0% — ЖНВЛП, 6,7% — не ЖНВЛП). В натуральном выражении картина несколько иная: в упаковках продажи ЖНВЛП увеличились на 5,0%, тогда как объем реализации препаратов, не включенных в список, поднялся на 2,4%.

Доля отечественных ЖНВЛП в натуральном выражении составила 52,8%, в деньгах их доля составляет 28,6%. Средневзвешенная цена на ЖНВЛП по итогам 2017 г. оказалась равна 186 руб., причем цена одной упаковки отечественного препарата составила около 84 руб., а импортного — почти в 2,8 раза выше (234 руб.).

Средняя стоимость ЖНВЛП не превысила средневзвешенную цену на остальные препараты (208 руб.). Это свидетельствует о том, что в сегменте ЖНВЛП смещение продаж в сторону дорогих менее очевидно, чем в целом по рынку, что объясняется жестким регулированием цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП.

«Фармацевтический вестник»