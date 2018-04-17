В Якутске заведующую аптекой наказали за отсутствие лекарств для льготников

Прокуратура г. Якутска провела проверку в отношении МУП «Аптеки Якутска» ГО «Город Якутск» по обращению о необеспечении лекарственными препаратами.

Региональный льготник в декабре 2017 г. дважды обращался с соответствующим рецептом в МУП «Аптеки Якутска» для бесплатного получения лекарственного препарата, который ему не был выдан в связи с его отсутствием. Вместе с тем заведующая аптечным пунктом не предприняла мер для выдачи лекарства в установленные сроки.

Препарат был выдан мужчине только в ходе прокурорской проверки, в связи с чем прокуратура города в отношении заведующей аптечным пунктом возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение порядка розничной торговли лекарственными средствами). Должностному лицу назначен штраф в размере 5 тыс. руб.

«Фармацевтический вестник»