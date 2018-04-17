Сеченовский университет начинает подготовку нанофармакологов и специалистов по умной доставке лекарств

Студенты выпускных курсов Сеченовского университета смогут получить сертификаты по профессиям будущего.

Прошедшие конкурсный отбор студенты выпускных курсов по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Фармация» будут учиться в группах по 15 человек и получать дополнительные компетенции по профессиям будущего: сетевой врач, IT – медик, специалист по наноматериалам, тканевой инженер, нанофармаколог, разработчик систем «умной доставки лекарств», специалист по управлению геномом.

В программе обучения предусмотрены модули, подготовленные стратегическими партнерами Университета – ведущими мировыми образовательными и научными центрами.

Как пояснили в пресс-службе университета, выпускники новых направлений в дополнение к диплому получат сертификаты по полученной узкой специальности и будут обладать надпрофессиональными компетенциями, позволяющими повысить эффективность профессиональной деятельности.

«Реализация данного проекта, ставящего в свою основу принцип междисциплинарности, позволит нам «сработать на опережение», сформировать принципиально новый пакет образовательных услуг, создав тем самым условия для многократного увеличения уровня востребованности выпускников Сеченовского университета на новых рынках труда среди ведущих отечественных и зарубежных работодателей», — отметил ректор Первого МГМУ им.Сеченова Петр Глыбочко.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»