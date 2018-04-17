«  
  »

Депутаты Санкт-Петербурга предлагают разрешить электронные рецепты на лекарства

Законодательное собрание Петербурга поддержало инициативу, согласно которой городские поликлиники смогут оформлять электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении 11 апреля.

Предполагается, что врачи смогут продлевать выписанные ранее рецепты по электронному запросу, а пациенты — получать лекарства сразу в аптеке. Кроме того, электронные рецепты позволят защитить пациентов от ошибок при неправильном прочтении фармацевтом. Правила воплощения инициативы будут проработаны, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

«Фармацевтический вестник»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Апрель 17, 2018 | Просмотров: 58