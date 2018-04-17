Amazon отказалась от планов выхода на рынок фармдистрибуции Сеченовский университет начинает подготовку нанофармакологов и специалистов по умной доставке лекарств » Депутаты Санкт-Петербурга предлагают разрешить электронные рецепты на лекарства Законодательное собрание Петербурга поддержало инициативу, согласно которой городские поликлиники смогут оформлять электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении 11 апреля. Предполагается, что врачи смогут продлевать выписанные ранее рецепты по электронному запросу, а пациенты — получать лекарства сразу в аптеке. Кроме того, электронные рецепты позволят защитить пациентов от ошибок при неправильном прочтении фармацевтом. Правила воплощения инициативы будут проработаны, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания. «Фармацевтический вестник»