Депутаты Санкт-Петербурга предлагают разрешить электронные рецепты на лекарства

Законодательное собрание Петербурга поддержало инициативу, согласно которой городские поликлиники смогут оформлять электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении 11 апреля.
Предполагается, что врачи смогут продлевать выписанные ранее рецепты по электронному запросу, а пациенты — получать лекарства сразу в аптеке. Кроме того, электронные рецепты позволят защитить пациентов от ошибок при неправильном прочтении фармацевтом. Правила воплощения инициативы будут проработаны, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.